Сака назвал матч, после которого поверил в шансы "Арсенала" на титул

Вингер "Арсенала" Букайо Сака назвал один матч, который заставил его поверить в шансы "канониров" на завоевание титула Премьер-Лиги.

Этим матчем стал выезд к "Ньюкаслу" в прошлом месяце, когда "Арсенал" старался до последнего и благодаря двум поздним голам вырвал победу 1:2.



Все три предыдущих визита на "Сент-Джеймс Парк" оборачивались для "Арсенала" поражениями, поэтому на сей раз Сака почувствовал, что "канониры" готовы к чемпионской гонке, как никогда прежде.



"В прошлом, когда у нас были такие матчи вроде выезда к "Ньюкаслу", мы никогда не добивались хорошего результата, а в этом году мы сделали это".



"Думаю, пока немного говорить о том, что это "наш год". На дворе только октябрь. Конечно, я уже три года участвую в чемпионской гонке, все три раза мы становились вторыми... Я научился тому, что сейчас лидерство не имеет значения. Важно быть на вершине или около к апрелю, чтобы постараться финишировать первыми".



"Сейчас нам важно оставаться на вершине или около, набрать ход и выдать серию хороших матчей. Пока немного рано говорить о завоевании титула, даже исходя из результатов, которые в прошлом были против нас", — сообщил Сака Sky Sports.