Кьеза: "Никто не разговаривал после матча с "Брентфордом"

Вингер Федерико Кьеза рассказал об атмосфере в раздевалке "Ливерпуля" после поражения 3:2 от "Брентфорда".

По словам Кьезы, после четвертого подряд поражения в Премьер-Лиге в раздевалке "Ливерпуля" было тихо. Игроки на время остались со своими мыслями, и Федерико считает, что так даже лучше.



"Никто не разговаривал после матча. Потому что каждый сам все понимал. Иногда вам не нужно говорить о ситуации. Ты и так понимаешь, что происходит. Поэтому никто не разговаривал, и я думаю, нам нужно подумать о том, что мы можем делать лучше, а также упорнее тренироваться".



"Думаю, это даже хорошо, что мы не разговаривали после матча, потому что это признак того, все хотят измениться. Все хотят изменить эту ситуацию".



"Конечно, затем мы погрузились в автобус и начали разговаривать, и все хотели преобразиться. Это главная цель, и прежде всего нам не нужно искать виноватых".



"Мы не побеждаем, и на то есть есть много причин, но мы должны реабилитироваться. Лично мне все равно, причина в том или этом. Мне важнее всего упорнее трудиться и затем постараться победить в следующем матче", — сообщил Кьеза The Times.