Сака хочет сделать следующий шаг с "Арсеналом"

Вингер "Арсенала" Букайо Сака заявил о своем желании сделать следующий шаг в своей карьере и выиграть трофеи с родным клубом.

К своим 24 годам Сака может похвастать лишь Кубком Англии из числа больших трофеев, но даже этого Кубок Англии был им выигран в сезоне 2019/20.



Прямо сейчас "Арсенал" лидирует в Премьер-Лиге и идет без потерь в Лиге Чемпионов, и Букайо, недавно достигший рубежа в 100 результативных действий за "канониров", жаждет приложить руки к трофею.



"Это удивительно, но я даже не знаю. Я чувствую, словно всегда стремлюсь к большему. Думаю, это большое и важное достижение. Мне важно оставить наследие в "Арсенале" и войти здесь в историю".



"В то же время я хочу выиграть крупнейшие трофеи в течение своего пребывания в "Арсенале". Поэтому таковы следующие шаги. Многие наши игроки уже несколько лет играют вместе, мы прошли через много взлетов и падений, и теперь мы просто хотим сделать следующий шаг", — сообщил Сака Sky Sports.