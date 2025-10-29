Артета раскрыл свой план на Доумана

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета раскрыл свой план в отношении 15-летнего полузащитника Макса Доумана.

В среду вечером против "Брайтона" в Кубке Лиги юный Доуман может провести свой очередной матч за первую команду "Арсенала".



Доуман считается одним из ярчайших продуктов академии "Арсенала" за последние годы, однако Артете важно соблюсти баланс, чтобы обеспечить Максу наилучшее развитие.



"Если бы мы заглядывали в его паспорт каждый день, он бы вообще не играл. Но когда вы видите то, что он делает на тренировках, вы обязаны давать ему играть — только если вы не слепы".



"Поэтому здесь важно найти баланс, найти понимание, особенно в плане нагрузки и вещей, которые меняются в его жизни. Мы должны убедиться, что он сможет с этим справиться. Пока что у него получается".



"Речь о 15-летнем парне, который все еще растет. Мы должны убедиться, что контролируем многие вещи, чтобы он вырос так, как он может", — цитирует Артету The Independent.