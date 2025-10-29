У МЮ может возникнуть новая задержка при строительстве нового стадиона

"Манчестер Юнайтед" рискует столкнуться с новой задержкой при строительстве своего нового стадиона на 100,000 мест.

Напомним, совладелец "Юнайтед" сэр Джим Рэтклифф избрал британское архитектурное бюро Foster + Partners в качестве партнера, который должен спроектировать новый стадион клуба.



Но пока этот проект состоит только из общих эскизов — дальнейшая его разработка была поставлена на паузу по двум причинам. Во-первых, "Юнайтед" еще не договорился о выкупе прилегающей к "Олд Траффорд" земли. Во-вторых, клуб продолжает консультации со своими болельщиками, желая узнать их предпочтения.



Эта задержка обернулась тем, что теперь основные свои силы Foster + Partners сосредоточило на проекте "Интера" и "Милана", которые собираются снести "Сан-Сиро" ради нового стадиона на 71,500 мест.



Два гранда Серии А находятся в более продвинутой стадии, нежели "Юнайтед", и уже получили зеленый свет на строительство, которое ожидается завершить к 2031 году.



Как сообщает Daily Mail, из-за чрезмерной загруженности Foster + Partners даже пришлось отказаться от сотрудничества с "Бирмингемом", чьи амбициозные владельцы тоже хотят новый стадион.



Добавим, изначально Рэтклифф надеялся обзавестись новым стадионом к старту сезона 2030/31, но уже сейчас эти сроки кажутся смелыми, как минимум.