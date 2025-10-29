Бербатов поведал, как его взяли в заложники и требовали сменить клуб

Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэма" и "Фулхэма" Димитар Бербатов рассказал, как его взяли в заложники и требовали сменить клуб.

Инцидент, о котором вспоминает Бербатов, произошел на заре его профессиональной карьеры, когда Димитар играл на родине в Болгарии.



Банда местного гангстера Георгия Илиева пыталась заставить 18-летнего Бербатова уйти из софийского ЦСКА.



"Я играл за софийский ЦСКА, только начав показывать свои качества. И обычно, когда ты показываешь свои игровые качества, команды обращаются насчет тебя, делают предложения и спрашивают, насколько длинный у тебя контракт, сколько будет стоить твой трансфер и все такое".



"Но у меня на родине было по-другому. Там говорили: "Его? Ладно, забираем его сюда".



"У меня не было машины. Поэтому мой партнер по команде сказа мне после тренировки: "Поехали со мной, я хочу свести тебя с моим другом". Я был немного наивен, конечно. Возможно, я доверился ему, потому что мы играли за одну команду. Поэтому я сел в его машину. Он отвез меня в ресторан".



"Мы зашли в ресторан, а там, разумеется, были столы. И за одним из столов сидел этот парень. За тремя другими столами сидели крупные парни, "холодильники", типичные балканские парни, которые сидят сзади чисто для устрашения".



"Мой партнер, который привел меня туда, сказал: "Давай, увидимся позже". А парень произнес: "Подходи, садись". И вот я сижу и думаю про себя: "Что происходит? Что происходит? Мне нужно позвонить своему отцу, мне нужно позвонить своему отцу".



"Парень начал говорить. Он такой: "Знаешь, как они меня зовут?" По-английски это, наверное, звучало бы как "Повар".



"Он продолжает: "Мы знаем о тебе. Нам нужно, чтобы ты сменил команду. Мы хотим тебя в свою команду. Ты нам нужен". Я ответил: "Да, но я играю за ЦСКА из Софии. Мне нравится там".



"Он сказал: "С этим мы разберемся, не переживай". Я был напуган из-за парней позади него. Поэтому где-то два-три часа мы сидели там, и в конце концов они разрешили мне позвонить своему отцу".



"Я звоню и говорю: "Я здесь. Я не знаю, где нахожусь. Вокруг меня бугаи". Я говорил очень быстро, и отец сказал: "Успокойся и дыши. Просто успокойся и дыши".



"И я такой: "Что за х**ня?! Они похитят меня, потому что я не хочу переходить. Я хочу домой". И отец: "Окей, окей. Давай посмотрим, что я смогу сделать. Я позвоню одному парню". В конце концов кто-то звонит кому-то, и большие боссы двух команд решают, что я не перейду".



"В свои 18 лет я увидел, как такие вещи делались в Болгарии в те времена. Я думал про себя: "С меня хватит. Может быть, они побьют меня, или я даже не знаю".



"В итоге пришел мой отец и забрал меня в машину. Я подумал: О, Боже". Такое заставляет осознать, что тебе нужно поскорее вырасти и возмужать", — цитирует Бербатова Daily Mirror.