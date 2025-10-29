Кьеза: "Хочу остаться в "Ливерпуле"

Вингер Федерико Кьеза подтвердил, что хочет остаться в "Ливерпуле" и играть больше.

В этом сезоне, своем втором в "Ливерпуле", Кьеза отметился лишь одним появлением в стартовом составе, еще восемь раз выходя на замену.



Несмотря на регулярные слухи насчет возвращения в Серию А, Кьеза хочет преуспеть в "Ливерпуле", и 28-летний итальянец чувствует, что теперь он лучше готов, если понадобится главному тренеру Арне Слоту.



"Разумеется, я хочу остаться здесь, и я хочу снова побеждать с "Ливерпулем".



"В прошлом году моя физическая форма не была достаточной. Я не был готов душевно, и я не играл. Мне было совершенно нормально от этого, потому что я не поспевал за другими парнями. В этом году я чувствую себя лучше физически и душевно. А дальше это всегда зависит от Слота", — сообщил Кьеза The Times.