"Брентфорд" и "Фулхэм" вышли в 1/4 финала Кубка Лиги
Во вторник вечером определились первые четвертьфиналисты Кубка Лиги.
В этот день прервался путь "Гримсби", который в конце августа сенсационно выбил из турнира "Манчестер Юнайтед". На сей раз представитель Лиги Два был разгромлен на своем поле "Брентфордом (0:5).
Основное время матча "Уикомба" и "Фулхэма" завершилось со счетом 1:1, и победитель был выявлен только в серии пенальти. Представитель Лиги Один оказался менее везучим.
Также дальше прошел "Кардифф", одолевший на выезде коллег по Чемпионшипу из "Рексема" (1:2).
Добавим, оставшиеся матчи 4-го раунда Кубка Лиги будут сыграны в среду вечером, после чего состоится жеребьевка 5-го раунда (1/4 финала).
"Гримсби" — "Брентфорд" — 0:5 (0:3)
Голы: Йенсен 22, Льюис-Поттер 26, Нелсон 43, Карвалью 54 (пен), Коллинс 75.
"Уикомб" — "Фулхэм" — 1:1 (1:0) победа "Фулхэма" в серии пенальти — 5:4
Голы: Вудроу 4 — Кинг 48.
"Рексем" — "Кардифф" — 1:2 (0:1)
Голы: Мур 52 — Салех 13, Фиш 71.
29.10.2025 01:05
Просмотров: 214
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
шорник запаса, спишь?
НПЗ ООО «НС-Ойл» атакован в Новоспасском Ульяновской области, сообщают местные жители
(ответить)
SVO, итоги
В Будденовске Ставропольского края жители сообщают о взрывах
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий