"Брентфорд" и "Фулхэм" вышли в 1/4 финала Кубка Лиги

Натан Коллинс Во вторник вечером определились первые четвертьфиналисты Кубка Лиги.

В этот день прервался путь "Гримсби", который в конце августа сенсационно выбил из турнира "Манчестер Юнайтед". На сей раз представитель Лиги Два был разгромлен на своем поле "Брентфордом (0:5).

Основное время матча "Уикомба" и "Фулхэма" завершилось со счетом 1:1, и победитель был выявлен только в серии пенальти. Представитель Лиги Один оказался менее везучим.

Также дальше прошел "Кардифф", одолевший на выезде коллег по Чемпионшипу из "Рексема" (1:2).

Добавим, оставшиеся матчи 4-го раунда Кубка Лиги будут сыграны в среду вечером, после чего состоится жеребьевка 5-го раунда (1/4 финала).

"Гримсби" — "Брентфорд" — 0:5 (0:3)

Голы: Йенсен 22, Льюис-Поттер 26, Нелсон 43, Карвалью 54 (пен), Коллинс 75.

"Уикомб" — "Фулхэм" — 1:1 (1:0) победа "Фулхэма" в серии пенальти — 5:4

Голы: Вудроу 4 — Кинг 48.

"Рексем" — "Кардифф" — 1:2 (0:1)

Голы: Мур 52 — Салех 13, Фиш 71.




29.10.2025 01:05

