Пакета хочет уйти из "Вест Хэма" в январе

Атакующий полузащитник Лукас Пакета хочет покинуть "Вест Хэм" в зимнее трансферное окно.

Пакета едва не покинул "Вест Хэм" еще летом 2023, но его переход в "Манчестер Сити" сорвался из-за расследования насчет умышленного получения Лукасом желтых карточек в матчах Премьер-Лиги.



Спустя два года Пакете удалось очистить свое имя. Лукас был полностью оправдан, за исключением обвинения об отказе сотрудничать со следствием.



И The Times утверждает, что теперь 28-летний игрок сборной Бразилии готов сделать следующий шаг в своей карьере и даже не собирается дожидаться окончания сезона.



Добавим, что контракт Пакеты с "Вест Хэмом", отвергшим интерес "Астон Виллы" к Лукасу минувшим летом, рассчитан до 2027 года.