Гласнер: "Гехи может играть за любой клуб в мире"
Наставник "Кристал Пэлас" Оливер Гласнер уверен, что его капитан Марк Гехи способен играть за любой клуб в мире.
На прошлой неделе появилась информация, что агент Гехи посетил Мюнхен и провел встречу со спортивным директором "Баварии" Максом Эберлем.
Еще одним серьезным претендентом на Гехи, чей контракт с "Пэлас" истекает в конце сезона и продлен не будет, считается "Реал", однако Гласнер этому совершенно не удивлен.
"Да, он может играть за любой клуб в мире", — приводит слова Гласнера Sky Sports.
28.10.2025 23:00
Просмотров: 190
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
https://i.ibb.co/qtgMvJM/unnamed.jpg
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий