Гласнер: "Гехи может играть за любой клуб в мире"

Наставник "Кристал Пэлас" Оливер Гласнер уверен, что его капитан Марк Гехи способен играть за любой клуб в мире.

На прошлой неделе появилась информация, что агент Гехи посетил Мюнхен и провел встречу со спортивным директором "Баварии" Максом Эберлем.



Еще одним серьезным претендентом на Гехи, чей контракт с "Пэлас" истекает в конце сезона и продлен не будет, считается "Реал", однако Гласнер этому совершенно не удивлен.



"Да, он может играть за любой клуб в мире", — приводит слова Гласнера Sky Sports.