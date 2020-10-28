Салиба и Мартинелли не помогут "Арсеналу" против "Брайтона" в Кубке Лиги

Защитник Вильям Салиба и вингер Габриэль Мартинелли из-за травм не помогут "Арсеналу" в матче 4-го раунда Кубка Лиги против "Брайтога" в среду вечером.

Победа 1:0 над "Кристал Пэлас" в минувший уикенд была омрачена проблемами со здоровьем сразу у нескольких игроков "Арсенала".



Но если Риккардо Калафьори, Деклан Райс и Букайо Сака в порядке и доступны, то Салиба и Мартинелли минимум один матч пропустят.



"Салиба отсутствует. Мы наблюдаем его, но он не примет участия в этом матче".



"Похоже, Мартинелли — тоже. Нам все еще нужно сделать некоторые тесты, чтобы увидеть степень травмы. Но ближайший матч — немного слишком рано для него", — цитирует главного тренера "Арсенала" Микеля Артету Daily Mirror.