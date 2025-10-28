Гвардиола: "Траффорд станет первым номером сборной Англии"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола выразил уверенность, что его голкипер Джеймс Траффорд однажды станет первым номером сборной Англии.

Именно Траффорд начинал этот сезон первым номером "Сити", но на исходе летнего трансферного окна Гвардиола благословил Эдерсона на переезд в Турцию и пригласил из ПСЖ Джанлуиджи Доннарумму.



Доннарумма сразу вытеснил Траффорда в запас, однако в преддверии матча Кубка Лиги против "Суонси", который Джеймс должен сыграть, Гвардиола поддержал 23-летнего англичанина.



"Вратарская ситуация — особенная, потому что обычно один голкипер играет, а другой — нет. Я лишь могу сказать, что мы довольны его поведением на тренировках".



"Одна из причин, почему мы хотим задержаться в этом соревновании заключается в том, что все игроки должны быть готовы, если мы будем нуждаться в них в Премьер-Лиге и Лиге Чемпионов".



"Мы обладаем невероятным голкипером. Что касается сборной Англии, то рано или поздно он станет там первым номером", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.