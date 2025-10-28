"Арсенал" близок к новому контракту с Сака
"Арсенал" близок к новому контракту с вингером Букайо Сака, а также обсуждает продление сотрудничества с защитником Юрриеном Тимбером.
С момента своего назначения на должность спортивного директора "Арсенала" Андреа Берта не только потратил свыше 200 миллионов фунтов на новых игроков, но также уговорил на новые контракты Итана Нванери, Майлса Льюис-Скелли, Вильяма Салиба и Габриэля Магальяэса.
Также новые контракты — без увеличения срока, но с увеличением зарплаты — были заключены с Леандро Троссардом и Давидом Райей.
Как сообщает BBC, сейчас Берта приближается к еще одному важному достижению — новой сделке с Сака, ключевым игроком команды Микеля Артеты.
Переговоры "Арсенала" и Сака находятся в продвинутой стадии, и у сторон крепнет уверенность насчет того, что компромисс будет вскоре достигнут.
Помимо Сака, "Арсенал" также ведет переговоры с Тимбером, который тоже застолбил за собой твердое место в основе команды Артеты.
Как только вопрос с будущим Сака и Тимбера будет улажен, Берта сосредоточит свое вниманием на полузащитнике Деклане Райсе, чей действующий контракт рассчитан до 2028 года.
28.10.2025 18:00
Просмотров: 76
