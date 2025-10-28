Гвардиола поведал, что дата возвращения Родри не установлена
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что дата возвращения его полузащитника Родри пока не установлена.
Накануне Родри, недавно перенесший травму задней поверхности бедра, был замечен на тренировке "Сити", и ожидалось, что 29-летний испанец сыграет против "Суонси" в Кубке Лиги в среду.
Однако Родри пока лишь частично тренируется в общей группе, и обладателю "Золотого мяча" прошлого года все еще нужно неопределенное время.
"Нет, даты его возвращения нет. Надеюсь, скоро будет, но пока нет".
"Его состояние улучшается, он частично тренируется с нами. Но после этих двух инцидентов с мышечными повреждениями мы будем осторожны и посмотрим, как он будет себя чувствовать на этой неделе", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.
28.10.2025 17:00
Просмотров: 141
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии: