МЮ разрешил "Наполи" выкупить Хейлунда уже в январе
"Манчестер Юнайтед" дал итальянскому "Наполи" зеленый свет на выкуп нападающего Расмуса Хейлунда уже в январе.
После мучительного прошлого сезона, своего второго в "Юнайтед", на эту кампанию Хейлунд отправился в аренду в "Наполи".
22-летний датчанин быстро освоился в Неаполе, забив по два гола за команду Антонио Конте в Серии А и Лиге Чемпионов.
На "Наполи" и так лежит обязательство по выкупу Хейлунда за 38 миллионов фунтов в конце сезона при попадании в Лигу Чемпионов, однако чемпионы Серии А настолько довольны Расмусом, что готовы заключить постоянный трансфер поскорее.
Как сообщает Daily Mirror, в ближайшие недели два клуба обсудят условия сделки, и досрочная продажа Хейлунда может обеспечить "Юнайтед" средствами, чтобы кого-нибудь приобрести в январе — например, полузащитника.
28.10.2025 16:00
