Мареска обратится к ротации против "Вулверхэмптона"

Наставник "Челси" Энцо Мареска подтвердил, что обратится к ротации в матче 4-го раунда Кубка Лиги против "Вулверхэмптона" в среду вечером.

После поражения 1:2 от "Сандерленда" в минувшую субботу Мареска поведал, что у Энцо Фернандеса, Мойсеса Кайседо и Жоао Педро есть проблемы со здоровьем, из-за которых они не могут полноценно тренироваться.



Ожидается, что все трое получат передышку в среду, но Мареска готов поберечь и некоторых других игроков.



"Наверное, нам нужно поберечь этих троих игроков. Наверное, завтра. Посмотрим. Энцо, Мой и Жоао — разные игроки, и их нужно поберечь по разным причинам".



"Поэтому мы обратимся к ротации. Если бы весь сезон мы играли одинаковым составом, у нас возникли бы сложности. Мы произведем некоторые перестановки. Я не знаю, сколько, но перестановки будут".



"Я не знаю, будет ли их девять или 10, как против "Форест" и "Аякса", но нам определенно нужно произвести несколько", — цитирует Мареску Evening Standard.