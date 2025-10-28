Делап снова готов играть за "Челси"

Главный тренер "Челси" Энцо Мареска подтвердил, что нападающий Лиам Делап готов сыграть в матче 4-го раунда Кубка Лиги против "Вулверхэмптона".

Едва начав новый сезон с "Челси", Делап еще в августе получил травму задней поверхности бедра и с тех пор не играет.



Однако Делап уже возобновил полноценные тренировки, и Мареска готов дать Лиаму несколько минут на "Молинью" в среду вечером.



"Вчера он целиком провел тренировку, и он доступен на завтра. Нет, не на 90 минут — он пропустил два месяца, поэтому его нужно постепенно подводить к 100 процентам", — цитирует Мареску Football.London.