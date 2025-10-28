Джоб Беллингем откажет "Юнайтед"
Полузащитник дортмундской "Боруссии" Джоб Беллингем не заинтересован в переходе в "Манчестер Юнайтед" в январе.
Джоб только минувшим летом присоединился к "Боруссии", прибыв из "Сандерленда" за 25 миллионов фунтов.
Джобу пока не удается повторить успехи своего старшего брата Джуда, ныне блистающего в "Реале", и недавно появились слухи, что "Юнайтед" может уже в январе предпринять попытку переманить 20-летнего англичанина.
Однако Daily Mirror утверждает, что Беллингем откажется от перехода в "Юнайтед", даже на правах аренды, и главная причина этого в том, что команда Рубена Аморима не выступает в Лиге Чемпионов.
Добавим, альтернативной целью для "Юнайтед" называется Конор Галлахер, который не получает места в стартовом составе "Атлетико" с сентября.
