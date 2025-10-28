Джоб Беллингем откажет "Юнайтед"

Джоб Беллингем Полузащитник дортмундской "Боруссии" Джоб Беллингем не заинтересован в переходе в "Манчестер Юнайтед" в январе.

Джоб только минувшим летом присоединился к "Боруссии", прибыв из "Сандерленда" за 25 миллионов фунтов.

Джобу пока не удается повторить успехи своего старшего брата Джуда, ныне блистающего в "Реале", и недавно появились слухи, что "Юнайтед" может уже в январе предпринять попытку переманить 20-летнего англичанина.

Однако Daily Mirror утверждает, что Беллингем откажется от перехода в "Юнайтед", даже на правах аренды, и главная причина этого в том, что команда Рубена Аморима не выступает в Лиге Чемпионов.

Добавим, альтернативной целью для "Юнайтед" называется Конор Галлахер, который не получает места в стартовом составе "Атлетико" с сентября.




Метки Беллингем, Боруссия, Манчестер Юнайтед

28.10.2025

  1. quavo 28.10.2025 13:02 # quavo
    да и бесплатно не нужен, хуета эта распиаренная такая же как и его брательник

