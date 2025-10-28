Уоддл: "Исак повел себя совершенно неправильно"

Бывший игрок "Ньюкасла" Крис Уоддл раскритиковал поведение нападающего Александера Исака перед уходом в "Ньюкасл".

Исак сменил "Ньюкасл" на "Ливерпуль" только в заключительный день летнего трансферного окна за рекордные для всей Премьер-Лиги 125 миллионов фунтов.



Чтобы этот трансфер состоялся, Исаку пришлось изрядно поскандалить, и Уоддл, выступавший за "Ньюкасл" с 1980 по 1985 год, считает, что теперь Александер имеет дело с последствиями своего поведения.



"Фанаты настроены критично, вокруг много критики, потому что Александер Исак себя не проявляет".



"Вы должны понять, что он повел себя совершенно неправильно в "Ньюкасле". Он сказал, что хочет уйти, отказался тренироваться и уехал в "Реал Сосьедад", чтобы тренироваться индивидуально".



"Он не сыграл никаких товарищеских матчей, затем перешел в "Ливерпуль", и внезапно ему приходится играть в Премьер-Лиге, сложной лиге с высокими физическими и ментальными требованиями".



"У него пока совершенно не ладится игра. Он наверное в двух-трех неделях позади большинства игроков. Мы знаем, что он талантливый игрок, и в конце концов с ним, наверное, все будет хорошо. Я не утверждаю обратное, но он повел себя совершенно неправильно, и он имеет дело с последствиями того, что стал отстающим".



"В сборной Швеции он тоже не очень хорош. Швеции ни за что не попасть на этот Чемпионат Мира, несмотря на имеющихся игроков. Они последние в группе, и это просто невероятно", — сообщил Уоддл Boyle Sports.