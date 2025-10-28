Фердинанд: "Аморим играет в русскую рулетку"

Легенда "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд считает, что главный тренер "красных дьяволов" Рубен Аморим "играл в русскую рулетку" со своей работой, прежде чем добился улучшения результатов.

Еще несколько недель назад казалось, что Амориму реально грозит увольнение, однако "Юнайтед" вовремя прибавил и одержал три победы кряду в Премьер-Лиге, взлетев на шестое место.



Фердинанд чувствует, что Аморим немного изменился, несмотря на неоднократные речи о верности своему стилю. Рио кажется, что Рубен стал играть более прагматично, и это дало свои плоды.



"В какой-то степени я даже восхищаюсь этим. Но, как я уже говорил, он играет в русскую рулетку со своей работой. Я не думаю, что он изменился кардинально, он просто подстроился".



"Это все, о чем просили фанаты. Просто подправить то, что у тебя есть. Может быть, не стоит так уж стремиться диктовать игру. Может быть, временами стоит играть немного более консервативно, когда мы не владеем мячом".



"Нельзя прессинговать, прессинговать, прессинговать все 90 минут, только если у вас не абсолютные звери в составе. ПСЖ делает это. Но наш тренер не может делать этого с имеющимся подбором игроков".



"Возможно, так даже к лучшему. Шесть месяцев назад "Манчестер Юнайтед" мог попасть в Лигу Чемпионов, и тогда бы он сказал: "Ну, если я изменюсь, я, наверное, останусь без работы, потому что я буду делать чуждые мне вещи", — сообщил Фердинанд в свежем выпуске своего подкаста.