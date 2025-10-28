Каррагер считает, что "Сити" "не хватит сил" для титула

Бывший защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер считает, что "Манчестер Сити" "не хватит сил" для завоевания титула Премьер-Лиги в этом сезоне.

В минувший уикенд "Сити" потерпел поражение 1:0 в гостях у "Астон Виллы" и увеличил свое отставание от лидирующего в Премьер-Лиге "Арсенала" до шести очков.



По мнению Каррагера, у "Сити" есть очевидные проблемы, которые не позволят команде Хосепа Гвардиолы претендовать на первое место.



"Вилла" просто выглядела слишком мощной и быстрой для них. "Манчестер Сити" всегда был самой техничной командой в дивизионе, но похоже на то, что им не хватает физической мощи".



"Конечно, им также немного не хватает мастерства — у них уже нет фланговых игроков, как некогда".



"Как и в случае с "Ливерпулем", я просто не вижу, чтобы им хватило сил, чтобы продолжить борьбу и выиграть Премьер-Лигу", — сообщил Каррагер Sky Sports.