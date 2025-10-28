Гюсто стал целью "Ювентуса" на январь
Итальянский "Ювентус" проявляет интерес к защитнику "Челси" Мало Гюсто в преддверии зимнего трансферного окна.
"Ювентус" пытался укрепить правый фланг обороны еще минувшим летом, но заполучить Науэля Молину из "Атлетико" не смог.
По информации La Gazzetta dello Sport, "Ювентус" сохраняет интерес к Молине, но одновременно изучает вариант с приобретением Гюсто в январе.
В этом сезоне Премьер-Лиги Гюсто отметился четырьмя выходами в стартовом составе "Челси", а во время недавнего выезда к "Ноттингем Форест" схлопотал удаление.
28.10.2025 06:00
