Гюсто стал целью "Ювентуса" на январь

Итальянский "Ювентус" проявляет интерес к защитнику "Челси" Мало Гюсто в преддверии зимнего трансферного окна.

"Ювентус" пытался укрепить правый фланг обороны еще минувшим летом, но заполучить Науэля Молину из "Атлетико" не смог.



По информации La Gazzetta dello Sport, "Ювентус" сохраняет интерес к Молине, но одновременно изучает вариант с приобретением Гюсто в январе.



В этом сезоне Премьер-Лиги Гюсто отметился четырьмя выходами в стартовом составе "Челси", а во время недавнего выезда к "Ноттингем Форест" схлопотал удаление.