Родри возобновил тренировки
Полузащитник "Манчестер Сити" Родри возобновил тренировки в общей группе.
Родри не играет за "Сити" с 5 октября, когда он получил травму задней поверхности бедра против "Брентфорда", будучи замененным еще в первом тайме.
Родри не принимал участия в проигранном "горожанами" матче Премьер-Лиги против "Астон Виллы" в минувшее воскресенье (1:0), но в понедельник был замечен на тренировке команды Хосепа Гвардиолы.
Если его состояние это позволит, Родри может сыграть в матче 4-го раунда Кубка Лиги против "Суонси" в среду вечером, сообщает Sky Sports.
28.10.2025 00:05
Просмотров: 113
