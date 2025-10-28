Полузащитник "Манчестер Сити" Родри возобновил тренировки в общей группе.

Родри не играет за "Сити" с 5 октября, когда он получил травму задней поверхности бедра против "Брентфорда", будучи замененным еще в первом тайме.



Родри не принимал участия в проигранном "горожанами" матче Премьер-Лиги против "Астон Виллы" в минувшее воскресенье (1:0), но в понедельник был замечен на тренировке команды Хосепа Гвардиолы.



Если его состояние это позволит, Родри может сыграть в матче 4-го раунда Кубка Лиги против "Суонси" в среду вечером, сообщает Sky Sports.