Франк: "У Ван де Вена большое будущее в "Тоттенхэме"

Наставник "Тоттенхэма" Томас Франк уверен, что защитника Микки Ван де Вена ждет "большое будущее" в лондонском клубе.

Накануне Ван де Вен своим дублем помог "Тоттенхэму" разгромить "Эвертон" в рамках Премьер-Лиги (0:3). Теперь на счету Микки пять голов в 13 матчах этого сезона.



У Ван Де Вена все еще действует контракт, который он заключил, когда переходил в "Тоттенхэм" в 2023 году, однако Франк спокоен за будущее 24-летнего голландца, интерес к которому приписывают "Реалу".



"Да, мы очень довольны Микки. Думаю, он великолепно выступает с момента своего перехода, и в этом сезоне он совершил некоторые шаги вперед".



"Думаю, он стал обороняться еще лучше. Думаю, он по-прежнему очень хорошо обращается с мячом, он добавил голы и голы головой, чему я очень рад. Он излучает угрозу при стандартах".



"Его характер и лидерские качества тоже растут, насколько мне известно. У нас есть хороший контракт с ним, но я определенно рассматриваю его игроком с большим будущим в этом клубе".



"Думаю, он счастлив здесь, это очень важно, и мы довольны им, поэтому давайте посмотрим, что случится в будущем".



"Он выглядит так, словно наслаждается своей игрой, наслаждается своим пребыванием здесь, и я думаю, это самое важное. Я очень доволен им, все мы очень довольны им", — цитирует Франка The Independent.