Эмери объяснил, почему Эллиотт пропустил матч с "Сити"

Главный тренер "Астон Виллы" Унаи Эмери объяснил, почему атакующий полузащитник Харви Эллиотт не попал в заявку на матч против "Манчестер Сити".

Перед победой 1:0 над "Сити" Эмери жаловался, что игра Эллиотта, арендованного на этот сезон у "Ливерпуля", не оправдывает его ожиданий.



Эллиотта даже не оказалось среди запасных на матч Премьер-Лиги на "Вилла Парк" в воскресенье, однако Эмери объясняет это "тактическим решением".



"Нам нужно было оставить одного игрока вне заявки, и я решил, что это будет он. Я доволен им, он хорошо тренируется, у него великолепная самоотдача, он хороший парень. Это было тактическое решение".



"Я поговорил с ним об этом и посоветовал продолжать трудиться. Он очень хороший игрок, только наши требования высоки, а некоторые игроки на его позиции хорошо играли в прошлом году и хорошо играют в этом году", — цитирует Эмери Daily Mail.