Семь вещей, что мы узнали в 9-м туре

"Арсенал" продолжает побеждать и уходит в отрыв, "Астон Вилла" разогналась и обыграла "Манчестер Сити", "Брентфорд" продлевает серию поражений "Ливерпуля" в чемпионате. Об этом и другом — в традиционных итогах тура в английской Премьер-Лиге.





"One-nil to the Arsenal" возвращаются



Лозунг "1:0 в пользу "Арсенала" может и не вызывает восторга, но, безусловно, эффективен. Именно такая философия приносила победы и трофеи во времена Джорджа Грэма, и нынешняя команда Артеты очень напоминает тот культовый "Арсенал".



Воскресная победа над "Кристал Пэлас" стала третьей для команды Микеля Артеты с таким счетом в девяти матчах Премьер-Лиги. В прошлом сезоне "Арсенал" пять раз добивался такого результата в чемпионате, а также семь раз играл вничью 1:1. Если бы только половина из этих матчей закончилась без пропущенных голов, борьба за титул могла бы стать гораздо более интригующей.



Несмотря на весь шум вокруг атакующего таланта "Арсенала", его оборона не менее важна. Именно надежность защиты, вероятно, приведет их к славе: на данный момент они пропустили три гола в девяти матчах высшего дивизиона. В воскресенье также добралась до отметки 100 матчей впечатляющая серия — "Арсенал" не пропускал во всех турнирах больше двух мячей ровно 100 игр кряду. Последним, кто забил три гола Давиду Райе, был "Лутон" — в декабре 2023 года.



Мбемо и Кунья набирают обороты в "Манчестер Юнайтед"



После того как дубль Бриана Мбемо принес "Манчестер Юнайтед" третью подряд победу в Премьер-Лиге в субботу вечером, нападающий заявил, что его цель — повторить результат прошлого сезона, когда он забил 20 голов за "Брентфорд", или даже превзойти его.



"Я стараюсь не ставить себе ограничений в том, чего я могу достичь. Я просто буду работать и стараться делать все возможное", — сказал игрок сборной Камеруна, который забил четыре гола в девяти матчах лиги и пять в 10 матчах всех турниров за "Юнайтед".



Прекрасный гол Матеуса Куньи с дальней дистанции в матче против "Брайтона" стал первым голом бразильца за 10 игр в команде Рубена Аморима, что снизило давление на него. "Думаю, сегодня он снял с себя часть груза", — сказал Мбемо. — "Он ждал этого. Мы тоже ждали этого для него. Поэтому мы очень рады за него".



Ван де Вен уничтожил защиту "Эвертона"



Без травмированного капитана Кристиана Ромеро и других игроков болельщики "Тоттенхэма" опасались, что их команда может закончить свою беспроигрышную серию на выезде в матче с "Эвертоном". Но им не стоило беспокоиться, поскольку голландский гигант Микки Ван де Вен заполнил пустоту, образовавшуюся после ухода Ромеро, и даже превзошел.



Ван де Вен получил капитанскую повязку на стадионе "Хилл Дикинсон", и защитник с ростом в 193 см отреагировал на это, забив два мяча головой после стандартных положений и доведя свой счет до пяти голов во всех турнирах в этом сезоне. Возможно, вызывает беспокойство то, что теперь он является единственным лучшим бомбардиром "Тоттенхэма" в этом сезоне, но сам голландец — в потрясающей форме.



Ван де Вен также должен был продемонстрировать те базовые защитные инстинкты, которых не хватало "шпорам" под руководством Анге Постекоглу. В составе обороны, которая совершила 53 отбора мяча, Ван де Вен выделялся.



Игра на выезде подходит команде Томаса Франка. Им не нужно вести игру, они могут сидеть в обороне и полагаться на стандартные положения для создания угрозы. В субботнем домашнем матче против "Челси" "шпорам" и Ван де Вену нужно будет продемонстрировать свои лучшие качества, особенно если Ромеро по-прежнему будет отсутствовать.



Кайоде может дать больше, чем просто дальние ауты



В случае с таким игроком, как Майкл Кайоде, возникает соблазн уделять чрезмерное внимание тому аспекту игры, в котором он превосходит других, а именно дальним вбросам мяса из аута.



Но даже без невероятной дальности, с которой он может бросать мяч, 21-летний итальянец является чрезвычайно многообещающим защитником. Он обладает физическими данными и энергией современного защитника, и, хотя его стиль дриблинга может показаться больше хаотичным, чем изящным, он эффективен.



В матче против "Ливерпуля" его наступательные действия снова и снова выручали "Брентфорд" из сложных ситуаций и создавали возможности для атак. Иногда он оказывался на левом фланге и, казалось, не чувствовал себя вполне комфортно, когда бил левой ногой, но Кайоде сделал два важных паса, две трети его кроссов нашли партнеров по "Брентфорду", и в итоге его точность передач составила 87%.



Он выходил в стартовом составе во всех матчах лиги, что позволило Кристофферу Айеру переместиться на левый фланг, а Кин Льюис-Поттер стал вариантом на замену. Ауты Кайоде против "Ливерпуля" были опасны и эффективны, но "Брентфорд" превосходил чемпиона и в других игровых плоскостях.



Задержка игрока за футболку по-прежнему остается безнаказанной



В начале этого сезона было много шума вокруг того, что судьи якобы будут жестко наказывать за удержание и затягивание за футболку. Часы только что перевели назад, но эта инициатива, похоже, ушла в прошлое, как летнее солнце.



Чтобы убедиться в этом, достаточно было побывать в субботу на стадионе "Сент-Джеймс Парк" и увидеть, как Исса Диоп и Калвин Бэсси из "Фулхэма" так сильно и настойчиво дергали за майку Ника Вольтемаде, что удивительно только то, что ткань не порвалась.



Длинноногий центрфорвард "Ньюкасла" ростом 198 см, предпочитающий носить слегка большие по размеру футболки, дает своим оппонентам много возможностей для дерганья за амуницию, но разве судьи не должны были бы обеспечить Вольтемаде большую защиту?



Технические навыки немца доставляют удовольствие зрителям, и ему следовало бы предоставить больше свободы для их проявления в день, когда гол Бруно Гимараеша на 90-й минуте обеспечил команде Эдди Хау столь необходимую победу и привел "Фулхэм" к четвертому поражению подряд.



Эллиотт должен дождаться своего шанса



"Астон Вилла" одержала убедительную победу над "Манчестер Сити" и одержала четвертую подряд победу в высшем дивизионе, но Харви Эллиотт, который в прошлом месяце перешел из "Ливерпуля" в поисках игрового времени, не был причастен к этой знаменательной победе.



Унаи Эмери объяснил, что игра Эллиотта в общей сложности 167 минут в футболке "Виллы" просто не гарантировала ему место в составе на матч, особенно с учетом возвращения в форму Моргана Роджерса и возрождения Эмилиано Буэндиа, который был вынужден покинуть поле в матче с "Сити" ближе к получасу игры и уезжал с "Вилла Парк" на костылях.



Эллиотт был заменен в перерыве в своем единственном матче в стартовом составе "Астон Виллы" против своего бывшего клуба "Фулхэма" в прошлом месяце, а в последний раз вышел на замену на 86-й минуте в матче с "Фейеноордом" в начале октября. Эллиотт покинул "Энфилд" в поисках регулярной игровой практики, но ему было трудно ее найти.



"Я поговорил с ним об этом", — сказал Эмери. — "Мой совет был: продолжай в том же духе. Он очень хороший игрок. Наши требования высоки. Ему нужно время, чтобы работать и ждать своего момента".



"Челси" ощущает отсутствие Палмера



Впервые в этом сезоне "Челси" по-настоящему ощутил отсутствие Коула Палмера. В основном команда хорошо справлялась с отсутствием плеймейкера, страдающего от постоянных проблем с пахом, но в домашнем матче против "Сандерленда", который закончился поражением со счетом 2:1, "Челси" не хватило его изобретательности.



Жоао Педро, игравший на позиции Палмера, показал слабый футбол и уже давно не в форме, а фланговые игроки Энцо Марески были в основном невыразительны и предсказуемы. "Мы не создали много моментов", — сказал тренер "Челси", который продолжает сталкиваться с проблемами в матчах против команд, играющих в низкий блок.



Хозяева не двигали мяч с достаточной скоростью и задолго до конца матча исчерпали свои идеи, а "Сандерленд" забил победный гол в добавленное время. Проблема Марески в том, что его футбол иногда становится жестким и шаблонным. Палмер обладает воображением, позволяющим ему пробивать упорную оборону, делая неожиданные вещи. В субботу его не хватало, и "Челси" с нетерпением ждет его возвращения.



Максим Загребин, специально для FAPL.ru