Текстор предложил свыше 400 млн. фунтов за "Вулверхэмптон"

Бывший совладелец "Кристал Пэлас" Джон Текстор сделал предложение о покупке "Вулверхэмптона" в размере свыше 400 миллионов фунтов.

Ранее в этом году Текстор продал свои акции "Пэлас", что, правда, не спасло "орлов" от исключения из Лиги Европы.



Теперь Текстор ищет новый объект для инвестиций в рамках семейства своих клубов, куда входят французский "Лион", бельгийский РВДМ47 и бразильский "Ботафого".



С 2016 году "Вулверхэмптон" принадлежит китайской компании Fosun Inernational, которая едва ли примет предложение Текстора и открыта лишь к продаже небольшой доли акций клуба с "Молинью", сообщает The Athletic.