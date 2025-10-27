Руни предсказывает увольнение Артеты, если "Арсенал" не станет чемпионом
Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни считает, что "Арсенал" уволит своего главного тренера Микеля Артету, если тот не сможет завоевать титул Премьер-Лиги в этом сезоне.
В данный момент "Арсенал" имеет четыре очка преимущества над ближайшим преследователем в Премьер-Лиге, не зная поражений уже 10 матчей кряду во всех соревнованиях.
"Арсенал" демонстрирует сверхнадежную игру в обороне, чего и близко нет у других больших команд Премьер-Лиги.
Кажется, что дорога к титулу практически открыта для "Арсенала", который три предыдущих сезона неизменно финишировал вторым, и Руни думает, что очередная осечка может стоит Артете работы.
"Их состав теперь достаточно хорош, и они обладают опытом, потому что прежде были близки. Думаю, теперь они готовы к титулу".
"Если они не выиграют его сейчас, вы, наверное, увидите смену тренера", — поведал Руни BBC.
27.10.2025 19:00
Просмотров: 616
Последние комментарии:
Придет новый тренер и будет 2-е место за счастье...Новый тренер будет летать с 7 по 3 место...Артета приносит бабло владельцам + ЛЧ.
Не даром есть фраза *лучшее - враг хорошего* и владельци об этом прекрасно знают...Венгер максимум 4-е занимал а тут чел кует 2-е места по кд....Бизнес это про другое.Артета отлично подходит бизнесу Арсенала.
Нихуя его не уволят, смиритесь
Жопу Артеты спасет лишь АПЛ либо ЛЧ.
