Невилл: "Керкеза нужно убрать из состава "Ливерпуля"

Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл считает, что левого защитника Милоша Керкеза нужно убрать из стартового состава "Ливерпуля", чтобы остановить "распространение вируса".

В минувшую субботу "Ливерпуль" проиграл "Брентфорду" со счетом 3:2, оформив свое четвертое поражение подряд в Премьер-Лиге.



И хотя именно Керкез забил первый из двух голов "Ливерпуля" в этом матче, Невилл убежден, что игра 21-летнего венгра в обороне не выдерживает никакой критики.



"Думаю, у "Ливерпуля" было несколько таких матчей, которые могли закончиться и так, и иначе, используй они свои моменты".



"Еще ранее в этом сезоне я чувствовал, что у них нет порядка с флангами обороны, и, возможно, Конате временами тоже не был в порядке, но Виргил Ван Дейк и Алиссон, двое игроков мирового уровня, держали их вместе".



"Но вирус распространяется. Это касается не только левого защитника, который, думаю, теперь вызывает тревогу. Этот левый защитник, Керкез, забил но, наблюдая за ним, я чувствую, что его нужно убрать из состава".



"Я также переживаю насчет правого защитника. Фримпонг — не правый защитник. Конор Брэдли старается изо всех сил, и я одобряю это, у него большой талант, но когда твоя команда пропускает голы, это создает давление", — сообщил Невилл в своем подкасте.