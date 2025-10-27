Мэтти Кэш заключил с "Виллой" новый контракт до 2029 года

"Астон Вилла" объявила, что правый защитник Мэтти Кэш заключил с клубом новый контракт до 2029 года.

Кэш выступает за "Виллу" после своего перехода из родного "Ноттингем Форест" в сентябре 2020 и в настоящий момент приближается к отметке в 200 матчей за бирмингемский клуб.



В этом сезоне 28-летний Кэш, на международном уровне представляющий сборную Польши, страну своей матери, выходил в стартовом составе "Виллы" на каждый из девяти матчей Премьер-Лиги и забил два гола.



Именно Кэш, чей предыдущий контракт истекал в 2027 году, стал автором единственного гола в матче "Виллы" против "Манчестер Сити" накануне.