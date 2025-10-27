Каррагер уверен, что Габриэль станет Игроком Года, если "Арсенал" выиграет Премьер-Лигу
Легенда "Ливерпуля" Джейми Каррагер уверен, что защитник Габриэль Магальяэс станет Игроком Года по версии Ассоциации профессиональных футболистов, если "Арсенал" выиграет Премьер-Лигу в этом сезоне.
Ключом к лидерству "Арсенала", который имеет четыре очка преимущества над ближайшим преследователем в Премьер-Лиге, является надежная оборона.
Однако Габриэль полезен не только у своих ворот, но и у чужих, и Каррагеру кажется, что в данный момент нет более достойного претендента на главную индивидуальную награду в английском футболе, нежели 27-летний бразилец.
"Такое ощущение, что стандарты продолжат быть важным фактором. А раз так, то в Премьер-Лиге нет команды, которая лучше готова для завоевания титула".
"Этот "Арсенал" построен таким образом, чтобы справляться с ростом и мощью других команд".
"Долгое время я говорил, что Артета пытается выиграть лигу в стиле Жозе Моуриньо. В этом нет ничего неправильного. Важно — побеждать".
"Габриэль — лидер. Он является колоссом в обороне и представляет наибольшую угрозу при стандартах у чужих ворот. И так каждый раз. Он является лучшим в команде защитником, которые демонстрирует лучшие оборонительные показатели".
"Думаю, прямо сейчас Габриэль — самый влиятельный игрок в Премьер-Лиге. Если "Арсеналу" суждено выиграть Премьер-Лигу, то он, конечно, станет Игроком Года по версии PFA. Он является претендентом номер один", — сообщил Каррагер Sky Sports.
27.10.2025 15:00
Просмотров: 326
