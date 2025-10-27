Карвалью может покинуть "Брентфорд" в январе
Атакующий полузащитник Фабиу Карвалью может покинуть "Брентфорд" в зимнее трансферное окно.
Карвалью выступает за "Брентфорд" после своего перехода из "Ливерпуля" за 27.5 млн. фунтов в августе 2024.
Новый главный тренер "Брентфорда" Кит Эндрюс не очень-то жалует 23-летнего португальца, позволив тому сыграть только 96 минут в этом сезоне Премьер-Лиги.
При этом победный для "пчел" матч против своего бывшего "Ливерпуля" в минувшую субботу (3:2) Карвалью целиком провел на скамейке запасных.
Как утверждает Sky Sport Germany, Карвалью всерьез размышляет об уходе в аренду на вторую половину сезона, чтобы обеспечить себя регулярной игровой практикой.
Конкретным вариантом для Карвалью является возвращение в Бундеслигу, где он коротко поиграл за "РБ Лейпциг".
27.10.2025 14:00
