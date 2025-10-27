Невилл: "Этот титул — ваш, "Арсенал"

Эксперт Sky Sports Гари Невилл заявил, что еще никогда не был уверен насчет завоевания "Арсеналом" титула Премьер-Лиги, как сейчас.

В минувший уикенд "Арсенал" увеличил свой отрыв во главе Премьер-Лиги до четырех очков, тогда как "Ливерпуль", "Манчестер Сити" и "Челси" проиграли.



По словам Невилла, состояние конкурентов означает, что от "Арсенала" не потребуется чего-либо выдающегося для чемпионства. Надежная оборона и стабильность должны обеспечить команде Микеля Артеты титул.



"Это должен быть их год. Я предсказывал чемпионство "Арсенала" последние три года, теперь — четыре".



"Они значительно лучше, чем в прошлом году, причем они стабильны, и это все, что им потребуется в этом году для победы в лиге. Они не наберут 100 очков или даже 90".



"80 с лишним, ближе к 90 принесут им титул — они могут сделать это".



"Арсенал" надежен, им можно довериться. Они не пропускают голы. У них нет сенсационного форварда, но есть таран, который упорно трудится, и их это устраивает".



"Этот титул — ваш, "Арсенал". Прежде у меня никогда не было такой уверенности, несмотря на то, что этот сезон еще на столь ранней стадии. Это не самоуверенность и не попытка подвергнуть давлению — они сами должны чувствовать это. Это момент, когда "Арсенал" может вернуться на вершину".



"Они дождались своего шанса. Осталось им воспользоваться", — сообщил Невилл Sky Sports.