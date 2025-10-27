"Вест Хэм" сохраняет веру в Нуну

"Вест Хэм" планирует сохранить веру в своего главного тренера Нуну Эшпириту Санту.

"Вест Хэм" только в прошлом месяце назначил Нуну, который начинал этот сезона в "Ноттингем Форест", но и из-за разногласий с руководством клуба был вынужден уйти.



"Вест Хэм" сыграл вничью с "Эвертоном" (1:1) в первом матче при Нуну, а затем потерпел три поражения подряд с общим счетом 6:1.



Несмотря на удручающие результаты и предпоследнее место в Премьер-Лиге, боссы "Вест Хэма" не собираются поступать столь же безжалостно, как владелец "Форест" Евангелос Маринакис, уволивший Анге Постекоглу уже спустя восемь матче.



"Вест Хэм" не просто верит в Нуну, но и планирует поддержать его на трансферном рынке в январе, сообщает Daily Mirror.