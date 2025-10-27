"Юнайтед" задумывается о покупке Джоба Беллингема в январе

Джоб Беллингем и Харри Кейн "Манчестер Юнайтед" задумывается о приобретении полузащитника дортмундской "Боруссии" Джоба Беллингема в зимнее трансферное окно.

В прошлом сезоне Джоб сыграл ключевую роль в завоевании "Сандерлендом" путевки в Премьер-Лигу, но затем, отвергнув интерес клубов высшего дивизиона, отправился в Дортмунд по сделке стоимостью 25 миллионов фунтов.

Однако повторить успехи своего старшего брата Джуда в Дортмунде Джоб пока не смог, отметившись лишь двумя выходами в стартовом составе в рамках Бундеслиги.

Как сообщает Daily Mirror, "Юнайтед" внимательно следит за ситуацией Джоба и готов выдвинуть свое предложение уже в январе, если 20-летний англичанин будет открыт к отъезду из Дортмунда.

Еще одной целью "Юнайтед" среди полузащитников в преддверии зимнего окна называется Конор Галлахер из "Атлетико".




