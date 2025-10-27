Франк вычеркнул "Тоттенхэм" из числа претендентов на титул

Микки Ван де Вен и Томас Франк Главный тренер "Тоттенхэма" Томас Франк заявил, что не рассматривает свою команду претендентом на титул Премьер-Лиги в этом сезоне.

Накануне "Тоттенхэм" разгромил на выезде "Эвертон" со счетом 0:3, благодаря чему сохранил отставание в пять очков от лидирующего в Премьер-Лиге "Арсенала".

При этом в следующем месяце "Тоттенхэму" играть против "Челси" и "Манчестер Юнайтед", которые в данный момент находятся ниже "шпор" в таблице.

Однако Франк считает, что есть более достойные команды, чтобы потягаться с "Арсеналом", нежели "Тоттенхэм".

"Может ли "Тоттенхэм" вступить в чемпионскую гонку? Нет, я думаю, впереди нас есть несколько команд", — цитирует Франка Sky Sports.




Дата 27.10.2025 07:00

