Франк вычеркнул "Тоттенхэм" из числа претендентов на титул

Главный тренер "Тоттенхэма" Томас Франк заявил, что не рассматривает свою команду претендентом на титул Премьер-Лиги в этом сезоне.

Накануне "Тоттенхэм" разгромил на выезде "Эвертон" со счетом 0:3, благодаря чему сохранил отставание в пять очков от лидирующего в Премьер-Лиге "Арсенала".



При этом в следующем месяце "Тоттенхэму" играть против "Челси" и "Манчестер Юнайтед", которые в данный момент находятся ниже "шпор" в таблице.



Однако Франк считает, что есть более достойные команды, чтобы потягаться с "Арсеналом", нежели "Тоттенхэм".



"Может ли "Тоттенхэм" вступить в чемпионскую гонку? Нет, я думаю, впереди нас есть несколько команд", — цитирует Франка Sky Sports.