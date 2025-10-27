МЮ и "Тоттенхэм" предлагали 50 млн. фунтов за Семеньо летом

Минувшим летом "Борнмут" отклонил предложения "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэма" насчет покупки нападающего Антуана Семеньо.

Минувшим летом "Борнмут" продал трех основных защитников в лице Дина Хейсена, Ильи Забарного и Милоша Керкеза, но заиграл только лучше, выдав лучший для клуба старт в сезоне Премьер-Лиги.



По информации The Telegraph, "Борнмут" мог лишиться еще четырех игроков первой команды, но предложения по ним других клубов были отклонены.



Одним из этих игроков был Семеньо, за которого "Юнайтед" и "Тоттенхэм" предлагали по 50 миллионов фунтов.



Семеньо не просто остался, а заключил новый контракт с "Борнмутом". С тех пор 25-летний ганец забил шесть голов и отдал три результативные передачи за команду Андони Ираолы в девяти матчах Премьер-Лиги.