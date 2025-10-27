Эмери объяснил обратную замену Санчо против "Сити"

Главный тренер "Астон Виллы" Унаи Эмери объяснил обратную замену вингера Джейдона Санчо в победном матче Премьер-Лиги против "Манчестер Сити" (1:0).

Выйдя на поле "Вилла Парк" на 29-й минуте, на 74-й минуте Санчо был обратно заменен, однако Эмери отвергает предположения, что этим он наказал или унизил игрока.



Эмери признает, что Санчо не был рад обратной замене, однако Унаи остался доволен Джейдоном, форма которого сейчас просто не позволяет играть дольше в Премьер-Лиге.



"Да, конечно, он не был рад, но прежде я поступал таким же образом с Морганом Роджерсом, с Эмилиано Буэндила, с Леоном Бэйли, вдобавок он сыграл 60 минут в четверг".



"Сегодня, когда Буэндиа получил травму, моим планом было дать ему сыграть 30 минут, но я решил дать ему больше, и он сыграл 45 минут".



Прежде Морган, Эмилиано Буэндиа и Леон Бэйли чувствовали то же самое, когда я менял их, но это не было наказанием. И это не наказание сейчас".



"Он сыграл 45 минут, и я так рад, потому что он хорошо влиял на игру своей скоростью, своей техникой, но сейчас он не готов играть больше. Он не готов играть 90 минут, и даже 45 минут непросто даются ему. Я им доволен, и постепенно его состояние становится лучше и лучше", — цитирует Эмери talkSPORT.