Бернарду Силва недоволен игрой "Сити" в обороне

Капитан "Манчестер Сити" Бернарду Силва раскритиковал оборонительную игру своей команды в матче Премьер-Лиги против "Астон Виллы".

В воскресенье "Сити" потерпел поражение 1:0 на "Вилла Парк", так и не сумев ответить на быстрый гол Мэтти Кэша.



И хотя главный тренер "Сити" Хосеп Гвардиола выразил удовлетворение от игры команды, у Силвы остались большие претензии к действиям "горожан" в обороне.



"Я бы сказал, мы весьма хорошо играли с мячом. Наши атакующие концепции были весьма хороши. Даже если нам не удалось забить со своих моментов".



"Мы заставили их глубоко обороняться, и временами им было тяжело. С другой стороны, наша игра в обороне была действительно плоха. Наш прессинг бы действительно плох, на каждый мяч мы шли с опозданием в две секунды".



"Таково ощущение, хотя наши атакующие концепции и были весьма хороши. Но если у вас нет порядка с прессингом, вы становитесь уязвимы к контратакам. Когда наш прессинг не в порядке, мы не играем хорошо".



"Разумеется, у них очень хорошая команда, команда уровня Лиги Чемпионов, со множеством классных игроков. Но я верю, что наши оборонительные концепции были действительно плохи сегодня", — цитирует Силву Daily Mirror.