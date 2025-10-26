Четверо игроков "Арсенала" получили травмы против "Пэлас"

Победа 1:0 над "Кристал Пэлас" оказалась омрачена для "Арсенала" проблемами со здоровьем сразу у четыре игроков.

В воскресенье "Арсенал" переиграл "Пэлас" и укрепил свое лидерство в Премьер-Лиге, однако по ходу матча на "Эмирейтс" главный тренер "канониров" Микель Артета произвел сразу три вынужденные замены.



Помимо Вильяма Салиба, Деклана Райса и Риккардо Калафьори, проблемы со здоровьем также возникли у вышедшего со скамейки Габриэля Мартинелли.



"Первого — Вилли — пришлось заменить после первого тайма. Деклана беспокоил ушиб, который он получил в первом тайме. То же самое с Рикки, поэтому посмотрим, когда они поправятся".



"Я не могу уточнить характер проблем, потому что не знаю. Это не так, что я не хочу говорить вам. Я правда не знаю".



"Замена Вилли была обусловлена двумя вещами. Насчет Деклана я не знаю, потому что это ушиб, но я не знаю, ушиб икры, ахилла или чего-либо еще".



"Думаю, Мартинелли будет в порядке. Нам нужно обследовать его. Ему было немного некомфортно. Он сказал, что почувствовал нечто. Мы не знаем, это мышечная проблема или нет. Завтра у нас будет больше новостей", — цитирует Артету The Athletic.