"Тоттенхэм" разгромил на выезде "Эвертон"
Дубль Микки Ван Де Вена помог "Тоттенхэму" разгромить на выезде "Эвертон" со счетом 0:3.
В старт "ирисок" вернулся Джек Грилиш, пропустивший выезд к "Манчестер Сити" из-за условий своей аренды. Бету расположился на острие атак.
Впервые в стартовом составе "шпор" был назван Рандаль Коло-Муани. Кевин Дансо продолжил подменять травмированного капитана Кристиана Ромеро.
Матч на "Хилл Дикинсон" начался с хорошего момента Грилиша, однако Джек, пробивая с близкого расстояния, попал в ногу защитника.
Гости дождались своего момента на 19-й минуте и сразу открыли счет. Мохамед Кудус подал угловой, Родриго Бентанкур выполнил скидку вдоль ворот, а Микки Ван Де Вен головой опустил мяч в ворота — 0:1.
Спустя пять минут Джейк О'Брайен сыграл на опережение и головой замкнул подачу Кирнана Дьюсбери-Холла от флажка, однако при помощи VAR рефери определил офсайд и гол не засчитал.
"Эвертон" продолжил искать ответный гол, однако в компенсированное к первому тайму время пропустил свой второй. Ван де Вен выиграл борьбу у Джордана Пикфорда и головой пробил после подачи углового Педро Порро — 0:2.
Во втором тайме "ириски" не опустили рук, однако Гульельмо Викарио был безошибочен на воротах "шпор".
Гости несколько расстраивали своей игрой после перерыва, однако на 89-й минуте Пап Матар Сарр исправил это впечатление, пробив головой из пределов вратарской после скидки Ришарлисона — 0:3.
"Эвертон" был не так плох по игре, как об этом может свидетельствовать счет. "Тоттенхэм" гораздо лучше распорядился своими моментами и надежно оборонялся.
"Эвертон" — "Тоттенхэм". Отчет о матче
26.10.2025 21:30
Просмотров: 495
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
1 Арсенал 9 22
2 Борнмут 9 18
3 Тоттенхэм 9 17
4 Сандерленд 9 17
5 Манчестер Сити 9 16
6 Манчестер Юнайтед 9 16
7 Ливерпуль 9 15
8 Астон Вилла 9 15
9 Челси 9 14
Источник: https://fapl.ru/posts/118037/?c=1
ебанись, нюхаем уже попки чисто всем
(ответить)
Бля какое де решфорд чмо это пздц, карвахаль там на ямаля бочку катит а этот стоит с вытянутой рукой и слушает че жта зуйлуша там подпездывает. Ну и винисиус обезьянка е6ливая. До чего ж эти гейспанские команды гнилые
(ответить)
Мю идет за титулом
(ответить)
Тоттенщит в этом сезоне по классике Арсеналу должен видимость борьбы навязать )
(ответить)
Самый абсурдный сезон, из грандов в топ-4 только Сандерленд.
(ответить)
1)
https://ibb.co/84XXLvJm
2)
https://ibb.co/mCfVr02s
3)
https://ibb.co/Q3Knpjpz
1 – Виртц теряет мяч на своей половине в окружении двух соперников.
2 – Виртц выключается и не отрабатывает по игроку, который забегает в штрафную под проникающий пас.
3 – Виртц выключается, высказывает недовольство и не следит за мячом, который вышел из штрафной, но не из игры.
Рифмуется с тем, что говорил на стриме с Вадимом Лукомским (таймкод 5:40): у Виртца может быть хорошая статистика по пробегу, интенсивным рывкам, спринтам, но он не выгрызает мячи в стыках, не выигрывает единоборства. Тогда сравнил его с Собослаи, который может ошибаться, но регулярно возвращает мяч через пару секунд в суровом стыке. Собослаи рубится. Если не лень, посмотрите, что сделал венгр перед голом Салаха «Брентфорду».
Адаптация Виртца к физическому сопротивлению в АПЛ проходит очень тяжело.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий