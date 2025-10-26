"Тоттенхэм" разгромил на выезде "Эвертон"

Микки Ван де Вен Дубль Микки Ван Де Вена помог "Тоттенхэму" разгромить на выезде "Эвертон" со счетом 0:3.

В старт "ирисок" вернулся Джек Грилиш, пропустивший выезд к "Манчестер Сити" из-за условий своей аренды. Бету расположился на острие атак.

Впервые в стартовом составе "шпор" был назван Рандаль Коло-Муани. Кевин Дансо продолжил подменять травмированного капитана Кристиана Ромеро.

Матч на "Хилл Дикинсон" начался с хорошего момента Грилиша, однако Джек, пробивая с близкого расстояния, попал в ногу защитника.

Гости дождались своего момента на 19-й минуте и сразу открыли счет. Мохамед Кудус подал угловой, Родриго Бентанкур выполнил скидку вдоль ворот, а Микки Ван Де Вен головой опустил мяч в ворота — 0:1.

Спустя пять минут Джейк О'Брайен сыграл на опережение и головой замкнул подачу Кирнана Дьюсбери-Холла от флажка, однако при помощи VAR рефери определил офсайд и гол не засчитал.

"Эвертон" продолжил искать ответный гол, однако в компенсированное к первому тайму время пропустил свой второй. Ван де Вен выиграл борьбу у Джордана Пикфорда и головой пробил после подачи углового Педро Порро — 0:2.

Во втором тайме "ириски" не опустили рук, однако Гульельмо Викарио был безошибочен на воротах "шпор".

Гости несколько расстраивали своей игрой после перерыва, однако на 89-й минуте Пап Матар Сарр исправил это впечатление, пробив головой из пределов вратарской после скидки Ришарлисона — 0:3.

"Эвертон" был не так плох по игре, как об этом может свидетельствовать счет. "Тоттенхэм" гораздо лучше распорядился своими моментами и надежно оборонялся.

"Эвертон" — "Тоттенхэм". Отчет о матче




Премьер-Лига, Тоттенхэм, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 26.10.2025 21:30

Количество просмотров Просмотров: 495

  dembo 26.10.2025 22:32
    1 Арсенал 9 22
    2 Борнмут 9 18
    3 Тоттенхэм 9 17
    4 Сандерленд 9 17
    5 Манчестер Сити 9 16
    6 Манчестер Юнайтед 9 16
    7 Ливерпуль 9 15
    8 Астон Вилла 9 15
    9 Челси 9 14

    ебанись, нюхаем уже попки чисто всем

  quavo 26.10.2025 22:25
  quavo 26.10.2025 22:05
Мю идет за титулом
  4. gidro-met 26.10.2025 21:48 # gidro-met
  5. bastian-mc 26.10.2025 21:43 # bastian-mc
