"Тоттенхэм" разгромил на выезде "Эвертон"

Дубль Микки Ван Де Вена помог "Тоттенхэму" разгромить на выезде "Эвертон" со счетом 0:3.

В старт "ирисок" вернулся Джек Грилиш, пропустивший выезд к "Манчестер Сити" из-за условий своей аренды. Бету расположился на острие атак.



Впервые в стартовом составе "шпор" был назван Рандаль Коло-Муани. Кевин Дансо продолжил подменять травмированного капитана Кристиана Ромеро.



Матч на "Хилл Дикинсон" начался с хорошего момента Грилиша, однако Джек, пробивая с близкого расстояния, попал в ногу защитника.



Гости дождались своего момента на 19-й минуте и сразу открыли счет. Мохамед Кудус подал угловой, Родриго Бентанкур выполнил скидку вдоль ворот, а Микки Ван Де Вен головой опустил мяч в ворота — 0:1.



Спустя пять минут Джейк О'Брайен сыграл на опережение и головой замкнул подачу Кирнана Дьюсбери-Холла от флажка, однако при помощи VAR рефери определил офсайд и гол не засчитал.



"Эвертон" продолжил искать ответный гол, однако в компенсированное к первому тайму время пропустил свой второй. Ван де Вен выиграл борьбу у Джордана Пикфорда и головой пробил после подачи углового Педро Порро — 0:2.



Во втором тайме "ириски" не опустили рук, однако Гульельмо Викарио был безошибочен на воротах "шпор".



Гости несколько расстраивали своей игрой после перерыва, однако на 89-й минуте Пап Матар Сарр исправил это впечатление, пробив головой из пределов вратарской после скидки Ришарлисона — 0:3.



"Эвертон" был не так плох по игре, как об этом может свидетельствовать счет. "Тоттенхэм" гораздо лучше распорядился своими моментами и надежно оборонялся.



"Эвертон" — "Тоттенхэм". Отчет о матче