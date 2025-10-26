Гвардиола спокоен насчет шансов "Сити" на титул

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что спокоен насчет шансов своей команды выиграть Премьер-Лигу в этом сезоне, несмотря на поражение 1:0 от "Астон Виллы".

В воскресенье "Сити" проиграл на "Вилла Парк", прервав свою длившуюся с августа беспроигрышную серию в Премьер-Лиге.



Однако Гвардиола остался доволен показанным футболом и в целом считает, что дела "горожан" идут хорошо.



"Если "Арсенал" выиграет все свои оставшиеся матчи, тогда они выиграют лигу. Поздравляю их, мы не так много можем предпринять".



"Но я чувствую, что эта команда жива, эта команда хороша. Я не знаю, как много команд приезжали сюда и играли так, как играли мы. Играли со смелостью, с владением мячом, с моментами, с xG и все такое".



"Мы должны быть последовательны в том, что мы делаем, потихоньку улучшая детали. Я не собираюсь выбрасывать белый фланг в октябре-ноябре, думая: "А что будет, если мы не выиграем Премьер-Лигу". Мы движемся матч за матчем".



"У нас действительно хорошая команда, мы сыграли действительно хороший матч. Нам немного не хватило в завершающих действиях: завершающем пасе, завершающем ударе, завершающем простреле. В итоге мы так и не смогли забить".



"Я доволен тем, как идут наши дела. В Лиге Чемпионов все прекрасно. В Премьер-Лиге мы становимся лучше. Мы учимся этому. Я знаю, что нужно делать. Это длинный путь. Нужно постараться быть поблизости в концовке", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.