Артета: "Были эффективны впереди и превосходны в обороне"

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета заявил, что доволен победой над "Кристал Пэлас", несмотря на скромный счет.

Единственный гол в дерби "Арсенала" и "Пэлас" на "Эмирейтс" в воскресенье забил Эберечи Эзе, однако эта победа "канониров" все равно была уверенной.



Дело в том, что "Арсенал", как это называет Артета, сыграл в обороне "превосходно" и почти ничего не позволил создать сопернику за весь матч.



"Я действительно рад, потому что мы понимали сложность этого матча. Это была ключевая победа против хорошей команды. Сегодня мы были эффективны впереди и превосходны в обороне. По сути никто не создает большого количества моментов против них, учитывая их манеру игры".



"Игроки заслужили победу. Заслужили тем, как они сражаются и играют, как они хотят победить. Это удивительно. Пятеро вышедших сегодня на замену игроков снова оказали большое влияние на игру. Вы видели другие результаты в Премьер-Лиге... Вы должны быть так хороши, чтобы побеждать", — сообщил Артета Sky Sports.