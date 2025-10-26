"Вилла" победила "Сити" благодаря голу Кэша

"Астон Вилла" нанесла "Манчестер Сити" поражение благодаря единственному голу в исполнении Мэтти Кэша — 1:0.

Главный тренер "вилланов" Унаи Эмери поменял сразу шесть полевых игроков относительно поражения 2:1 от "Гоу Эхед Иглз" в Лиге Европы, восстановив в старте Эзри Конса, Мэтти Кэша, Люку Диня, Джона Макгинна, Бубакара Камара и Моргана Роджерса.



В стартовом составе "горожан" были восстановлены Тиджани Рейндерс, Фил Фоден и Оскар Бобб, заменив Нико Гонсалеса, Рико Льюиса и Жереми Доку.



До 19-й минуте игра убаюкивала. Но затем Кэш принял мяч на подступах к штрафной, ушел от Бернарду Силвы и классно пробил с левой ноги — 1:0.



Сразу же "Сити" создал свой момент. Эрлинг Холанд ворвался в штрафную по правому краю и нанес удар, но Эмилиано Мартинес сыграл надежно, совершив свой первый в матче сейв.



Удар Холанда так и остался единственным точным для "горожан" за первый тайм. "Вилла" чувствовала себя уверенно, много владела мяч и создала еще несколько моментов. На 30-й минуте только рикошет помешал Джону Макгинну развить преимущество своей команды.



Своего следующего момента "Сити" пришлось ждать до 60-й минуте, когда первый удар Савиньо был отражен Мартинесом, а второй был остановлен на линии ворот Пау Торресом.



Гости старались сравнять счет, однако ощущения, что хозяева играют на отбой, не было. "Вилла" была рада убежать в контратаку, что однажды едва не удалось Олли Уоткинсу.



На исходе основного времени Холанд все-таки отправил мяч в ворота Мартинеса, на дальней штанге замкнув прострел партнера, однако был зафиксирован офсайд.



Нападающий "Сити" Эрлинг Холанд взял выходной, а никто из его партнеров не смог разделить бомбардирское бремя. "Вилла" одержала заслуженную победу.



"Астон Вилла" — "Манчестер Сити". Отчет о матче