Робертсон: "Нам нужно трудиться упорнее"

Защитник "Ливерпуля" Энди Робертсон заявил, что его команда сможет преодолеть свою неудачную серию, только если будет трудиться еще упорнее.

Накануне вечером "Ливерпуль" проиграл в гостях у "Брентфорда" (3:2), оформив свое четвертое подряд поражение в Премьер-Лиге.



Робертсон признает, что результаты "Ливерпуля" в последнее время "никуда не годятся", однако опытный шотландец знает, как это преодолеть.



"Все просто — нам нужно трудиться упорнее, на тренировках и матчах, лучше отрабатывать в обороне. Все мы должны делать это".



"Когда представляешь этот футбольный клуб, люди требуют результатов. Фанаты следуют за нами везде. Они тратят много денег, чтобы приехать и поддержать нас".



"Есть только один способ преодолеть сложный момент. Нужно трудиться еще упорнее, бегать чуть больше и следить за собой чуть лучше".



"Это то, что нам нужно, потому что результаты в пяти-шести последних матчах никуда не годятся, и мы — единственные, кто может вызволить нас из этого", — сообщил Робертсон LFC TV.