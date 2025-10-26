Дин Хендерсон предупредил "Арсенал", что "Пэлас" нечего терять
Голкипер "Кристал Пэлас" Дин Хендерсон предупредил "Арсенал", что его команде будет нечего терять в матче Премьер-Лиги на "Эмирейтс" в воскресенье.
На бумаге возглавляющий Премьер-Лигу "Арсенал" является большим фаворитом предстоящего дерби, однако Хендерсон чувствует, что это может раскрепостить "Пэлас".
"Реальность такова, что, когда вы отправляетесь на "Эмирейтс", вам нечего терять. Вам нужно выйти и просто уверенно сыграть, наслаждаясь игрой, а там станет видно, что вы можете сделать".
"Вам просто нужно воспринимать как кубковый матч, отдельный матч, и все давление будет на них. Поэтому мы отправимся туда и постараемся изо всех сил. Можно ли сказать, что наш стиль подходит для того, чтобы поймать "Арсенал" на контратаке? Надеюсь на это!"
"Мы находимся в предвкушении и постараемся изо всех сил. Мы уже проявляли себя против такого рода команд, так почему бы не сделать это снова?" — цитирует Хендерсона Daily Mirror.
Очень крепкая команда, это как минимум. Есть такое ощущение, что канониры сегодня споткнуться.
(ответить)
