Ван Дейк: "Нам нужно быстро переключиться"

Капитан "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк призвал свою команду быстро переключить фокус на "Кристал Пэлас", с которым "красные" сыграют в Кубке Лиги в среду.

Разгромив "Айнтрахт" в Лиге Чемпионов посреди недели (1:5), "Ливерпуль" не смог закрепить этот успех. Накануне "красные" оформили свое четвертое подряд поражение в Премьер-Лиге, уступив "Брентфорду" со счетом 3:2.



Ван Дейк расстроен результатом, но предупреждает партнеров, что "Ливерпулю" некогда оплакивать свои неудачи.



"Реальность такова, что мы проиграли сегодня. В среду нас ждет матч против соперника ("Кристал Пэлас"), который усложнил нам жизнь в этом сезоне. Нам нужно довольно быстро переключиться, чтобы быть готовыми к этому".



"Они приедут на "Энфилд", чтобы навредить нам еще больше, но это поражение было тяжело принять. Мы не можем отрицать этого. Это непростой момент. Мы старались развить тот успех, которого достигли во Франкфурте, но это был неприятный вечер", — цитирует Ван Дейка Liverpool Echo.