Босс "Баварии" не опровергает встречу с агентом Гехи

Спортивный директор немецкой "Баварии" Макс Эберль не стал опровергать информацию о встрече с агентом защитника "Кристал Пэлас" Марка Гехи.

На днях издание Sky Sport Germany выпустило эксклюзивный материал о том, что Эбель принял в Мюнхене агента Гехи.



Эберль не стал этого опровергать, но дал ясный намек на то, что "Бавария" стремится быть готовой на случай ухода Дайо Упамеканно, чей контракт, как и у Гехи, истекает в конце сезона.



"Наша важнейшая цель — продлить контракт Упы. Если это не получится, мы должны быть готовы. Иначе это было бы глупо с нашей стороны. Я ничего не подтверждаю, но мы активны на рынке", — сообщил Эберль DAZN.