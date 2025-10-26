Хау: "Гимараэс — очень особенный игрок"

Наставник "Ньюкасла" Эдди Хау выступил с похвалой в адрес своего полузащитника Бруно Гимараэса, принесшего команде три очка против "Фулхэма".

Гол Гимараэса на последней минуте основного времени позволил "Ньюкаслу" вырвать победу 2:1 в непростом матче, после окончания которого Хау оценил профессиональные и личные качества 27-летнего бразильца.



"Я много раз разговаривал насчет Бруно, но это нечто очень особенное, каким игроком и личностью он одновременно является. Он обладает волей к победе, он целеустремлен, он стремится быть успешным с нами каждый день".



"Он обладает профессионализмом в плане того, как он готовится играть на высочайшем уровне. Я всегда думал, что ты будешь вознагражден, если будешь делать это, и на 90-й минуте он продолжает идти вперед".



"Мне понравилось, как он оказался в штрафной в тот момент. Ему пришлось совершить ускорение, предвидя то, что может произойти".



"Но это связано с его мотивацией, поэтому он очень особенный игрок, а также, как я уже сказал, очень особенный человек, и нам повезло обладать им", — цитирует Хау The Independent.



