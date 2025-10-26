Слот удивлен глубиной кризиса "Ливерпуля"

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот признался, что удивлен глубиной кризиса, в который угодила его команда.

Накануне вечером "Ливерпуль" оформил свое четвертое подряд поражение в Премьер-Лиге, уступив в гостях у "Брентфорда" со счетом 3:2.



Минувшим летом "Ливерпуль" значительно обновил свой состав, совершив приобретений на 450 миллионов фунтов, однако Слот все равно не ожидал, что это выльется в четыре поражения кряду.



"Я расстроен, снова. Я надеялся и ожидал, что мы сыграем лучше. Это было далеко от того, к чему мы привыкли. Даже когда мы проигрывали в других матчах, наша игра была лучше, чем сегодня вечером".



"Это определенно связано с тем, что во время лета мы произвели довольно много изменений, и тогда нечто подобное не должно быть сюрпризом. Но давайте будем честны, я все равно не ожидал, что это затянется до четырех поражений подряд", — цитирует Слота The Independent.